Festnahme nach Messerverletzung

Heidelberg.Gut eine Woche nach der Messerattacke im Heidelberger Stadtteil Rohrbach hat die Polizei einen 39 Jahre alten Verdächtigen im Rhein-Neckar-Kreis festgenommen. Der Überfall soll sich im Drogenmilieu abgespielt haben. Am Mittwochmittag, 9. September, war ein 38-Jähriger in seiner Wohnung im „Kühlen Grund“ nach einer Auseinandersetzung mit einem Messer und stumpfen Gegenstand schwer verletzt worden. In der Wohnung fanden die Beamten zwei Pistolen, 2,3 Kilogramm Marihuana und 25 000 Euro in bar – vermutlich aus Drogengeschäften. Der Wohnungsinhaber kam in Haft. Nach dem flüchtigen Täter war großräumig unter anderem mit einem Polizeihubschrauber gesucht worden. miro

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.09.2020