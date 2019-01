Fete steigt doch noch

Heidelberg.Der Heidelberger Medizinerfasching ist nach der Absage nun auf einen neuen Termin verlegt worden. Erst am 18. Januar wurde die für den 1. Februar geplante Party aus Sicherheitsgründen vom Studierendenwerk Heidelberg abgesagt. Sie sollte ursprünglich im Studierendenwerk stattfinden. Eine Mitarbeiterin, die für das Sicherheitskonzept zur Verfügung gestellt werden sollte, war jedoch ausgefallen. Die Organisatoren wollten ohne Sicherheitskonzept keinen Medizinerfasching veranstalten. Jetzt kann am 31. Januar in der Halle 02 gefeiert werden.

Die Geschäftsführung des Studierendenwerks zeigt sich mit dem spontanen Kompromiss zufrieden: „Wir freuen uns, dass wir mit der Halle 02 einen Kooperationspartner für die Umsetzung gefunden haben, und dass wir das günstige, studierendenfreundliche Preisniveau beibehalten können.“, sagte Tanja Modrow auf Anfrage dieser Zeitung. Im kommenden Jahr soll die Feier wieder im Studierendenwerk stattfinden, so Modrow. zyl

