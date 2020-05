Feuerwehr rettet zwei Personen aus Wohnung bei Brand in Heidelberg

Heidelberg.Wegen eines Wohnungsbrands in Heidelberg ist die Berufsfeuerwehr am Samstagnachmittag ausgerückt. Rund zweieinhalb Stunden dauerte der Einsatz, berichtete ein Sprecher der Feuerwehr auf Anfrage. Drei Personen wurden mit einer Rauchgasvergiftung in eine Klinik gebracht. Nicht nur bei der Brandbekämpfung wurden die Einsatzkräfte gefordert, sondern auch bei der Rettung von Personen, die sich noch im Gebäude befanden.

Die Feuerwehr war gegen 17 Uhr alarmiert worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte am Brandort im Steinbachweg im Stadtteil Ziegelhausen befanden sich noch zwei Personen in der Erdgeschosswohnung. Eine weitere Person rettete sich selbst ins Freie. Die anderen beiden wurden mittels Steckleiter gerettet. Mit dieser verschafften sich die Einsatzkräfte Zutritt zur Wohnung über ein Fenster, da andere Rettungswege abgeschnitten waren.

Mit 40 Mann im Einsatz

Die Wohnung ist nach dem Löschen nicht mehr bewohnbar. Die Feuerwehr war mit rund 40 Mann im Einsatz. Zur Brandnachschau soll das Gebäude am Abend auf Glutnester untersucht werden. Für die Löscharbeiten wurde die Peterstaler Straße gesperrt. Auch ein Rettungshubschrauber wurde angefordert. Er landete zwar am Einsatzort, wurde aber nicht benötigt. Die Brandursache und Schadenshöhe waren zunächst unklar.