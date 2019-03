„Filiale ist Wertfaktor“

Heidelberg.„Die Filiale bleibt zentraler Bestandteil unseres Hauses. Sie ist ein Wertfaktor. Nach sinkender Frequenz in zurückliegenden Jahren hat sich der Zuspruch jetzt stabilisiert“, sagte Rainer Arens, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Heidelberg, gestern bei der Bilanzpressekonferenz. Die Sparkassen-App mit derzeit 34 000 Nutzern, das telefonische Kundencenter mit 220 000 Anrufern jährlich und die neue Chat-Funktion in der Online-Filiale sind weitere Teile des Multikanal-Systems, auf das das regionale Kreditinstitut setzt.

Die Bilanz für 2018 sieht positiv aus. Bei der Bilanzsumme legte man um 4,3 Prozent auf knapp 7,8 Milliarden Euro zu. Die Kundeneinlagen stiegen um 319 Millionen auf 6,146 Milliarden Euro (plus 5,5 Prozent). Durch Kreditneuausreichungen in Höhe von einer Milliarde Euro stieg die Kreditsumme auf 5,314 Milliarden Euro (plus 2,2 Prozent). Der erwirtschaftete Jahresüberschuss liegt 2018 bei 6 Millionen Euro und damit um 100 000 Euro höher als 2017.

Die Frage nach laufenden Fusionsverhandlungen mit Sparkassen aus der Region verneinte Arens. Und es soll in diesem Jahr auch keine Filialschließungen geben. Die Zahl der Mitarbeiter liegt inklusive der Azubis bei 1178. jüg

