Film beleuchtet ethische und medizinische Fragen

Heidelberg.„Das Thema hat mich sofort gepackt – ich wusste, da muss ich einen Film draus machen“, erzählt der Heidelberger Filmemacher Dietmar Klumpp. Tatsächlich hat es vier Jahre gedauert, bis die Arbeit an der Wissenschaftsdoku „Extremer Kinderwunsch: Gebärmuttertransplantation“ fertig war. Am Donnerstag, 19. November, wird der 45 Minuten lange Film – der sich den Möglichkeiten und Risiken dieses durchaus umstrittenen Verfahrens widmet – um 20.15 Uhr in 3sat gezeigt.

„Ich habe lange darüber nachgedacht, ob es gut oder schlecht ist, dass eine Uterus-Transplantation medizinisch möglich ist. Sie wird kontrovers diskutiert, weil sie nicht dazu dient, das Leben der Empfängerin zu retten, wie bei anderen Transplantationen, sondern ihren sehnlichen Wunsch nach einem biologisch eigenen Kind zu erfüllen. Andererseits kommt sie nur für sehr wenige Frauen infrage. Zum Beispiel für Krebspatientinnen oder Frauen, die ohne Gebärmutter geboren worden sind. Und man muss diese OP wirklich sehr wollen, wenn man das alles durchstehen möchte“, betont der Filmemacher. Seine Doku beleuchte deshalb ethische, finanzielle und medizinische Fragen.

Die Hauptdarstellerin Lolita Carlerup sei ein „Glücksfall“ gewesen. „So eine Protagonistin hat man einmal in zehn Jahren“, sagt Klumpp. Kurz nachdem seine Schwiegermutter – eine Gynäkologin – von einer Fortbildung mit Informationen über Gebärmuttertransplantationen zurückgekommen sei, habe er mit der Recherche begonnen und für 3sat einen ersten Kurzbeitrag gedreht.

Seltener Eingriff

„Es ist eine sehr junge Methode. 2019 kamen in Deutschland zum ersten Mal zwei Kinder zur Welt, die in einer transplantierten Gebärmutter herangewachsen waren. Weltweit gab es bisher 73 Transplantationen dieser Art. 21 Kinder sind nach einem solchen Eingriff zur Welt gekommen“, berichtet Sara Brucker – Gynäkologin und Ärztliche Direktorin am Forschungsinstitut für Frauengesundheit in Tübingen – im Film. „Mit Hilfe des schwedischen Experten Mats Brännström von der Uniklinik Göteborg hat sie 2016 die erste Uterus-Transplantation in Deutschland vorgenommen. Und als klar war, dass ich einen größeren Film darüber machen soll, habe ich Mats Brännström kontaktiert“, erinnert sich Klumpp.

So habe er Lolita Carlerup kennengelernt. „Sie hat eine Mission und möchte über die seltene Krankheit MRKH aufklären, bei der Frauen die inneren Geschlechtsorgane fehlen. Denn obwohl die Betroffenen keine Vagina und Gebärmutter haben, entdecken Ärzte die Anomalie oft sehr spät. Und das möchte Lolita ändern.“ Sie selbst habe mit 14 Jahren erfahren, dass sie keinen Uterus besitzt. Deshalb sei seine Protagonistin authentisch und voller Elan gewesen. „Außerdem ist bei ihr alles gut verlaufen und sie hat 2015 einen gesunden Sohn zur Welt gebracht. So hatte Lolita etwas Abstand und konnte mir ihr Innerstes offenbaren. Ich durfte sogar ihre Tagebücher lesen und konnte mit ihrem Mann Patrik und ihrer Schwester Linda sprechen. Von Linda hat sie die Gebärmutter erhalten, nachdem diese selbst vier Kinder bekommen hatte.“

Es sei ein vertrauensvolles Verhältnis gewesen. Gedreht wurde im Juli dieses Jahres in Schweden. „Das komplette Team bestand aus Frauen. Außer mir. Aber ich empfinde es nicht als Makel, dass der Filmemacher ein Mann ist“, sagt Klumpp.

Weißrussland und Iran

Im Moment arbeitet der Wahl-Heidelberger an einer Dokumentation über die politische Lage in Weißrussland. „Im Fokus stehen die Frauen um Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja, die nach Litauen geflohen sind“, erklärt er. Gesendet werden soll die 30 Minuten lange Reportage „Freiheitskämpferinnen im Exil“ Anfang Januar. Zudem ist Klumpp mit der Fortsetzung seines Films über die wirtschaftlichen Auswirkungen der US-Sanktionen im Iran beschäftigt. „Wir haben vor einem Jahr dort gedreht. Im Nachklapp geht es jetzt darum, was aus den Protagonisten geworden ist.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.11.2020