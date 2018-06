Filme rund um die Uhr

Heidelberg.24 Stunden lang Filmerlebnis pur – das bietet das Karlstorkino Heidelberg am morgigen Samstag ab 19 Uhr. Eine Nacht und einen Tag lang laufen durchgehend Filme, die entweder in Bahnhöfen oder Zügen spielen. Um 20 Uhr eröffnet der Film „L’arrivée d’un train en gare de La Ciotat“ von den Gebrüdern Lumière das Fest. Diesem folgen 24 Filme, unter anderem „The Purple Rose of Cairo“ von Woody Allen

