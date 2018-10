Filme zu Geburt und Adoption

Rebecca bringt einen gesunden Jungen zur Welt, das Glück scheint perfekt. Doch statt grenzenloser Liebe empfindet sie Hilflosigkeit und Verzweiflung - das eigene Baby bleibt ihr fremd. Wie Rebecca, der Protagonistin aus dem Film "Das Fremde in mir", den das Karlstorkino am 12. und 15. Juni in der Reihe "Kinderkriegen" zeigt, geht es rund 80 000 Frauen in Deutschland jährlich. Emily Atefs Film

