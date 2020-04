„Flamingohaus ist Geschichte“

Heidelberg.Nach dem Brandbrief der deutschen Zoos an die Bundesregierung wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise schlägt auch der Heidelberger Zoo Alarm und bittet die Stadt um Hilfe. Im Interview mit dieser Redaktion berichtet Zoodirektor Klaus Wünnemann von fatalen Auswirkungen auf den Tiergarten, den jedes Jahr immerhin etwa 500 000 Menschen besuchen.

Herr Wünnemann, wie lange hält der Heidelberger Zoo die Zwangspause finanziell noch durch?

Klaus Wünnemann: Noch können wir auf eigene Rücklagen zurückgreifen, doch spätestens Mitte September werden sie aufgebraucht sein. Das Frühjahr ist unsere Hauptsaison, und die Einnahmen liegen bei rund 500 000 Euro pro Monat. Deshalb ist der Zeitpunkt der vorsorglichen Schließung – die notwendig und wichtig ist – für uns besonders schmerzhaft. Hätten wir jetzt Herbst, wäre es einfacher zu ertragen. Von November bis März liegen die monatlichen Einnahmen bei etwa 150 000 Euro.

Und welche Kosten stehen dem gegenüber?

Wünnemann: Die tierischen Bewohner müssen gefüttert und versorgt, die Tierhäuser beheizt und die technischen Anlagen gewartet werden. Da kommen pro Monat bis zu 600 000 Euro zusammen. Weit über die Hälfte decken wir aus selbst erwirtschafteten Einnahmen. Früher lag die Eigenfinanzierungsquote nur bei etwa 30 Prozent, da hätte man den Wegfall der Einnahmen zumindest leichter verkraften können. Wir werden jetzt also dafür bestraft, dass wir in den vergangenen Jahren erfolgreich gewirtschaftet haben.

Welche Auswirkungen hat es, wenn der Tiergarten nun alle Rücklagen aufzehren muss?

Wünnemann: Der Zoo hat diese Gelder nicht ohne Grund angespart. Mit dem Geld sollten das neue Flamingohaus und die Außenanlage für die Gorillas finanziert werden. Wenn sich die aktuelle Situation weiter hinzieht, haben wir nächste Woche die Rücklagen für das Flamingohaus aufgebraucht, spätestens Ende Juli wäre der geplante Ausbau des Gorillabereichs Geschichte.

Was bedeutet das für den Zoo?

Wünnemann: Ich befürchte, dass wir dann in eine Abwärtsspirale geraten. Die fehlenden Investitionen verringern die Attraktivität, was zu weniger Besuchern und geringeren Einnahmen führt. Wo das endet, will sich im Moment keiner aus dem Team vorstellen.

Wie sieht das Notprogramm aus?

Wünnemann: Wir haben eine Kurzarbeitsvereinbarung mit unseren 100 Mitarbeitern getroffen. Betroffen sind davon alle Bereiche vom Service über Tierpfleger, Handwerker und Zooschule bis zur Verwaltung. Wir stellen die grundlegende Versorgung der Tiere mit diesem System sicher. Aber Reparaturen werden zum Beispiel nur ausgeführt, wenn sie sicherheitsrelevant sind, oder wenn durch die Nichtausführung höhere Kosten entstehen würden – wie bei einem undichten Dach zum Beispiel.

Bereiten Sie sich schon auf die Wiedereröffnung vor?

Wünnemann: Das beschäftigt uns in der Tat sehr. Man muss sich ja überlegen, wie man einen Zoo in dieser besonderen Situation verantwortungsbewusst wieder aufmachen kann. Wir denken darüber nach, wie man es organisieren kann, dass sich die Leute nirgends zu nahe kommen und ob man Engstellen entschärfen oder vielleicht vorerst sperren muss.

Wie ist die Stimmung im Team?

Wünnemann: Natürlich ist allen klar, dass die Maßnahmen, die wir beschlossen haben, wichtig und notwendig sind. Aber gleichzeitig hoffen wir natürlich auch, dass die Krise nicht allzu lange andauert. Außerdem steht der Zoo in gutem Kontakt mit dem Förderverein. Der Vorsitzende der Tiergartenfreunde, Jan Gradel, hofft auf Solidarität, um die Auswirkungen der Corona-Krise abzufedern. Obwohl man mit Spenden nur einen geringen Teil auffangen kann, freuen wir uns sehr über jede Zuwendung.

Und was kann den Zoo finanziell retten?

Wünnemann: Kurzfristig brauchen wir einen Ausgleich für die fehlenden Einnahmen. Der Zoo ist die besucherstärkste Kultur- und Bildungseinrichtung der Stadt und mit dem Science-Center der am häufigste genutzte außerschulische Lernort der Region. In den vergangenen 30 Jahren hat die Stadt Heidelberg wichtige Dinge entwickelt wie die Großsporthalle, Schulen, Theater, Kongresszentrum, Stadthalle, Karlstorbahnhof und einiges mehr. Jetzt ist es nötig, dass für die nächsten zehn Jahre der Zoo im Fokus der Stadt steht. Ich hoffe, wir werden nicht vergessen.

Und was tut sich gerade hinter den verschlossenen Türen?

Wünnemann: Die Tiere bekommen es schon mit, dass niemand an ihren Gehegen vorbei spaziert, auch wenn man das vielleicht nicht glauben mag. Jetzt im Frühling kommen hier viele Babys auf die Welt, wir haben ein junges Faultier, kleine Erdmännchen, Zwergziegen und zuckersüße Ferkel. Die sind so niedlich. Dass sie niemand sehen kann, macht mich traurig. Wenn der Zoo wieder öffnet, sind die Schweinchen sicher erwachsen. Außerdem haben unsere Gärtner 24 000 Blumenzwiebeln gesteckt, die verblühen werden, ohne dass sich die Besucher daran erfreut haben. Aber wir warten auch auf junge Varis und die kann man – wie alle unsere Neuzugänge – zumindest auf unserer Homepage bestaunen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 02.04.2020