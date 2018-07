Fliegende Feuerlöscher und schlaue Fahrzeuge

Anzeige

Heidelberg.Drohnen liefern Fotos vom Brandort, Löschfahrzeuge rollen autonom vor und Roboter ersticken die Flammen: Bei einem Symposium im Hörsaal 14 der Neuen Universität in der Heidelberger Altstadt haben Experten zum Auftakt des 12. Landesfeuerwehrtages Visionen für die Feuerwehrarbeit der Zukunft vorgestellt.

Tausende Feuerwehrangehörige sind bis Sonntagabend in der Stadt. Auf dem Airfield gibt es heute und morgen von 8 bis 18 Uhr eine Feuerwehrtechnik-Spezialmesse mit 90 Ausstellern, zwischen Bismarckplatz und Karlsplatz sind Aktionsstände aufgebaut und spielen Feuerwehr-Musikeinheiten auf. Am Sonntagnachmittag lockt eine dann für den Autoverkehr gesperrte B 37 am Neckar mit Fahrzeugschauen, Infoständen und Mitmachangeboten.

Die Zukunft ist näher, als viele glauben: Einen realistischen Blick in den Alltag des Jahres 2050 entwirft Zukunftsforscher Ulrich Eberl beim Symposium. „Auf jeden Fall vielversprechend“ sei der Einsatz von Drohnen, der zum Teil schon erprobt werde. Eberl berichtet über einen Brand im Dachbereich eines Hafengebäudes im Neusser Hafen. Eine Drohne habe innerhalb von drei Minuten sehr scharfe Bilder vom Einsatzort geliefert – aus 50 Metern Höhe. „So wussten die Einsatzkräfte kurz nach der Alarmierung, wo sie ansetzen müssen.“