Förderpreis für Forscher

Heidelberg.Zwei junge Wissenschaftler der Universität Heidelberg werden von der Chica und Heinz Schaller Stiftung ausgezeichnet. Das teilte die Universität mit. Die Neurobiologin Ana Oliveira und der Biochemiker Stefan Pfeffer erhalten am Freitag, 4. Dezember, den Förderpreis für biomedizinische Forschung, mit dem Forschungsmittel von jeweils 100 000 Euro verbunden sind.

Ana Oliveira wird für ihre grundlegenden Arbeiten zu epigenetischen Mechanismen bei Lern- und Gedächtnisprozessen ausgezeichnet, Stefan Pfeffer für seine wegweisenden Untersuchungen zur Funktion von Ribosomen und zu Prozessen der Proteinsynthese mittels Kryo-Elektronentomographie.

Die von den Wissenschaftlern Chica Schaller und Heinz Schaller gegründete Stiftung fördert seit 2000 die biomedizinische Grundlagenforschung in Heidelberg. Der Forschungspreis wird seit 2005 jährlich an herausragende junge Heidelberger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vergeben. Die Preisverleihung am Freitag findet online statt. Der Livestream ist ab 17 Uhr unter https://bit.ly/3qpd6se öffentlich abrufbar. kako

