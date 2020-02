Förderung an Schulen

Rhein-Neckar/Heidelberg.Der DRK-Kreisverband Rhein-Neckar/Heidelberg und das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises setzen sich in den kommenden zwei Jahren dafür ein, dass Schüler weiterführender Schulen im medizinischen Notfall schnell handeln können. Ziel des Ganzen ist laut Landratsamt, „die Schüler zu ertüchtigen, ohne große medizinische Kenntnisse schnell Hilfe leisten zu können“, erklärt Rainer Schwertz, Leiter des Gesundheitsamts. Die ersten Minuten seien im Notfall oft entscheidend und da sei es wichtig, ohne Hemmungen zu handeln. Diese Grundkurse in Erster-Hilfe seien eine vollwertige Ausbildung, die auch zum Erwerb der Fahrerlaubnis notwendig ist. Schulen, die sich an diesem Pilotprojekt beteiligen wollen, erhalten die Kosten der Kurse ganz oder teilweise zurückerstattet. sw

