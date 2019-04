Forscher datieren Alter von Gletscher

Heidelberg.Eine an der Universität Heidelberg entwickelte Messmethode zur präzisen Datierung von Gletschereis aus der Kleinen Eiszeit wurde gemeinsam mit Forscherinnen und Forschern der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in den Ostalpen erfolgreich getestet. Die auf quantenphysikalischen Techniken basierende Methode soll dazu beitragen, regionale Klimaänderungen besser zu verstehen. Nach den Worten der Wissenschaftler stellen die Ergebnisse einen Durchbruch bei der Eisdatierung im Altersbereich der letzten 1000 Jahre dar. Sie wurden im Fachmagazin Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) veröffentlicht.

Gletschereis kann mit der neuen Methode nun auf wenige Jahrzehnte genau datiert werden. Verschiedene Messungen am Eis und anderen Klimaarchiven zeigen, dass die Kleine Eiszeit (etwa 1250 bis 1850 nach Christus) keineswegs gleichmäßig, sondern mit erheblichen klimatologischen Schwankungen verlief. Mit der „Atomfallenmethode“ lassen sich diese jetzt genauer zeitlich einordnen und damit auch im globalen Kontext vergleichen. Das soll dabei helfen, künftige Witterungs- und Klimaschwankungen besser einzuordnen, so die Forscher.

