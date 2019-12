Forscher entschlüsseln Pump-Enzym

Professor Johannes Bracks und Dr. Zegeye Jebessa. © Universitätsklinik

Heidelberg.Ein bestimmtes Proteinstück schützt das Herz vor nachlassender Pumpkraft. Wie dieses Schutzprotein gebildet wird, haben Professor Dr. Johannes Backs und Dr. Zegeye Jebessa, Wissenschaftler am Universitätsklinikum Heidelberg und am Deutschen Zentrum für Herz-Kreislauf-Forschung (DZHK), jetzt in Zellkulturexperimenten und in Mäuseherzen herausgefunden.

Eine Schlüsselrolle dabei spielt ein Enzym, das bislang nur aus dem Fettstoffwechsel bekannt ist. Wie das Uniklinikum am Donnerstag mitteilte, könnte das Enzym ein neuer Angriffspunkt für Therapieansätze bei Patienten mit Herzschwäche sein. Die aktuelle Studie zeige zudem, dass Fetteinlagerungen in den Herzmuskelzellen vermutlich nicht wie bisher angenommen die Herzfunktion beeinträchtigen: Die Pumpleistung geschwächter Herzen verbesserte sich bei Mäusen durch Hinzufügen des Schutzproteins, unabhängig davon, wie viel Fett in den Herzzellen eingelagert war. Die Ergebnisse sind im Journal Nature Metabolism erschienen. red/sal

