Forschung gekürt

Heidelberg.Der Virologe Ralf Bartenschlager (Bild) erhält den thailändischen Stiftungspreis „Prince Mahidol Award“ für seine Forschungen zum Hepatitis C-Virus, wie das Heidelberger Uniklinikum mitteilt. Bartenschlager hat die molekularen Eigenschaften und den Vermehrungszyklus des Krankheitserregers ergründet und so die Forschung vorangetrieben. 2014 wurde das erste Medikament gegen Hepatitis C zugelassen, inzwischen werden damit 95 Prozent der Erkrankten geheilt. Der Preisträger appelliert, dass es weiter Forschungsbedarf gibt: Es sei dringend notwendig, einen Impfstoff zu entwickeln.

Der „Prince Mahidol Award“ ist mit 100 000 US-Dollar dotiert und wird Bartenschlager am 30. Januar 2020 im Großen Palast in Bangkok verliehen. Namensgeber ist ein ehemaliger Thai-König, der das medizinische Versorgungssystem in Thailand modernisierte. julb (Bild: Uniklinik)

