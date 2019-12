Forum sucht den besten Entwurf

Heidelberg.Welcher der vier Entwürfe ist der beste? Um diese Frage kreisen die beiden öffentlichen Sitzungen des „Forum Masterplan Im Neuenheimer Feld“. Am Donnerstag, 12. Dezember sowie am Donnerstag, 19. Dezember, tagt das Gremium, das aus über 80 festen Mitgliedern besteht. Mit dabei sind Vertreter verschiedener Einrichtungen, Institutionen und Gruppen im Neuenheimer Feld, aus den angrenzenden Stadtteilen und der Gesamtstadt sowie zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger. Die erste Sitzung findet in der Jugendherberge Heidelberg, Tiergartenstraße 5, statt, die zweite Sitzung im Dezernat 16 (Alte Feuerwache), Emil-Maier-Straße 16.

Kein Rederecht für Besucher

Die Mitglieder werden die vier Entwürfe der Planungsteams samt Verkehrskonzepten behandeln. In der ersten Sitzung werden sie sich in Arbeitsgruppen zusammenfinden. Leitfrage ist, welche der Varianten den besten Gesamtbeitrag zu den einzelnen Themenbereichen Städtebau, Mobilität, Freiraum und Technische Infrastruktur liefert. Aufbauend auf den Ergebnissen ist die zweite Sitzung am 19. Dezember als Plenumssitzung geplant. Die Ergebnisse des Forums werden dokumentiert und sowohl den Entscheidungsgremien im Masterplanverfahren als auch den Planungsteams übergeben. Interessierte Menschen können zuhören, haben aber in den Sitzungen kein Rederecht. sal

