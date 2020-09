Fotografie beim FensterLunch

Heidelberg.Zu einer Fotografieausstellung der Künstler Max Martin und Dennis Schulz laden die Stadt Heidelberg und Breidenbach am 9. September an den FensterPlatz in Heidelberg ein. Unter dem Namen Kalamari Club befassen sich die beiden Künstler mit analoger Fotografie und erzählen von 12.30 bis 14 Uhr von ihrer Arbeit: Wie bringt man ein eigenes Magazin heraus? Wie bringt man Kunst in einem verlassenen Industriegebäude richtig zur geltung? Seit 2018 treffen sich Kultur- und Kreativschaffende aus Heidelberg jeden zweiten Mittwoch im Monat zur gemeinsamen Mittagspause. Der FensterPlatz ist ein Projekt der Breidenbach GmbH. jeb

