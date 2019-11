Fraktionen erhöhen sich die Bezüge

Heidelberg.Von Umweltschutz bis Schulbau, von Haushaltsmitteln bis Vereinsunterstützung: Gemeinderäte befassen sich mit vielen Themen – und das an vielen Stunden im Jahr. In Ausschüssen, im Gespräch mit Bürgern und in Sitzungen. Für diese ehrenamtliche Tätigkeit bekommen sie kein Gehalt, aber eine Aufwandsentschädigung. In der jüngsten Heidelberger Gemeinderatssitzung sind die Fraktionsgelder gerade rückwirkend zum 1. Oktober erhöht worden – begleitet von einer langen Aussprache. Die letzte Erhöhung lag fünf Jahre zurück – eine Kommunalwahlperiode also.

Elf Nein-Stimmen gab es und zwei Enthaltungen in der eigenen Sache. Die Aufstockung kostet die Kommune im Jahr zusätzlich rund 100 000 Euro – insgesamt 717 000 Euro. Bislang waren die Ansprüche in drei Gruppen gestaffelt, künftig sind es sieben, vom Einzelmitglied (11 600 Euro im Jahr beziehungsweise 966 Euro im Monat) bis zur Fraktion oder Gruppierung mit mindestens 15 Sitzen (156 600 Euro).

500 Euro als „Kopfbetrag“

Zu den Personal- kommen die Sachkosten. Sie belaufen sich auf 3000 bis 16 000 Euro (siehe Tabelle). Sie müssen abgerechnet werden, das heißt, nicht verwendete Mittel sind zurückzuzahlen. Jedes Gemeinderatsmitglied erhält ferner 500 Euro als „Kopfbetrag“. Sachleistungen gibt es ebenfalls: Fraktionen oder Gruppierungen ab fünf Mitgliedern bekommen zwei Räume inklusive Ausstattung im Rathaus. Gruppierungen ab zwölf Mitgliedern dürfen darüber hinaus 12 000 Euro für weitere Raummieten abrufen.

„Bis zur Kommunalwahl hatte das Geld gereicht, nun muss es um bis zu 34 Prozent erhöht werden“, kritisierte FDP-Rat Michael Eckert in der Ratssitzung am 21. November. Larissa Winter-Horn (Heidelberger) begründete ihre Ablehnung ebenfalls damit, dass sie „keinen höheren Bedarf sieht“. Auch die Sachmittel würden von ihrer Gruppierung nicht ausgeschöpft: „Wir zahlen regelmäßig zwei Drittel zurück.“ „Unverständlich“ empfand auch Sven Geschinski (AfD) die Erhöhung. Als „hochgradig unseriös“ bezeichnete hingegen Grünen-Fraktionschef Derek Cofie-Nunoo die Diskussionsbeiträge: „Jeder Cent, der ausgegeben werde, muss belegt werden“, sagte er mit Blick auf die aus seiner Sicht stets sinn- und verantwortungsvoll eingesetzten Sachmittel. „Wir verwenden das gesamte, uns zur Verfügung gestellte Geld für unsere Arbeit“, betonte auch Sahra Mirow (Linke), das von ihrer Seite keine Rückzahlungen erfolgen. Dass nun sieben statt bislang drei Anspruchsgruppen eingerichtet wurden, hielt Christoph Rothfuß (Grüne) für „gerechter“. Er kam bei seiner Rechnung auf eine Anhebung des Aufwandes um zehn bis 13 Prozentpunkte im Vergleich zu vor fünf Jahren. In Mannheim sind die Fraktionsgelder vor der Kommunalwahl um 65 Euro auf 975 Euro im Monat erhöht worden. Die Quadratestadt mit ihren rund 320 000 Einwohnern besitzt übrigens die exakt gleiche Zahl an Ratsmitgliedern wie Heidelberg mit ihren rund 160 000 Bürgern: 48. Auch die Zahl der Gemeinderäte ist nämlich in der Gemeindeordnung in Paragraf 25 hinterlegt. 48 Bürgervertreter stehen Kommunen zu, die zwischen 150 000 und 400 000 Einwohnern groß sind. Der Mannheimer Etat hat ein Volumen von 1441,2 Millionen Euro, der Heidelberger von 668 Millionen Euro (2020).

