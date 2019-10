Frau beleidigt 26-Jährigen im Bus

Heidelberg.Eine Unbekannte hat in einem Bus der Linie 34 einen 26 Jahre alten Fahrgast beleidigt und geschlagen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, stieg die Frau am Dienstagabend gegen 18.35 Uhr am Bismarckplatz in das Fahrzeug. Sie ging direkt auf den Mann im hinteren Abteil des Busses zu und beleidigte ihn als „asoziales Pack“ – vermutlich, weil der 26-Jährige seine Tasche auf den Nebensitz gelegt hatte. Die Frau nahm die Tasche und schlug sie dem Mann gegen das Bein. An der Haltestelle Fürstendamm stieg sie aus. Sie ist etwa 45 Jahre alt, 1,60 bis 1,65 Meter groß, schlank und hat blondes Haar. Bekleidet war sie mit einem grauen Oberteil und einer Jeans. Hinweise unter Telefon 06221/4 56 90. jei

