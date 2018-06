Frau beschädigt 39 Fahrzeuge

Anzeige

Heidelberg.Eine betrunkene Frau hat in Heidelberg an mehreren Fahrzeugen die Außenspiegel und Scheibenwischer abgerissen. Dabei wurde sie von mehreren Zeugen beobachtet. Das Geschehen spielte sich in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 2.07 Uhr in der Oppelner-, Glatzer- und Königsberger Straße ab. Bei ihrer Festnahme beleidigte die Frau die Beamten. Es wurde ein Alkoholwert von 1,3 Promille festgestellt. Die Frau wurde wegen Beleidigung und Sachbeschädigung an bislang 39 Autos angezeigt. Weitere Geschädigte, die sich noch nicht gemeldet haben, werden gebeten, das Polizeirevier Heidelberg-Süd unter 06221/341 80 anzurufen. pol/stp