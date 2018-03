Frau schwer verletzt

Anzeige

Wiesloch.Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es in der Schwetzinger Straße in Wiesloch gekommen. Laut Polizeibericht vom Wochenende überquerte eine 88-Jährige die Straße in der Nähe einer Bushaltestelle. Ein 45-Jähriger, der mit seinem Mercedes in Richtung Walldorf unterwegs war, übersah sie. Es kam zum Zusammenstoß – die Seniorin prallte auf die Motorhaube und wurde danach mehrere Meter weit weggeschleudert. Die 88-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Nach notärztlicher Erstversorgung kam sie in ein Krankenhaus. Lebensgefahr konnte die Polizei gestern nicht ausschließen.

Während der Aufnahme des Verkehrsunfalls am Samstag mussten die Einsatzkräfte die Schwetzinger Straße für mehr als eine Stunde komplett sperren. Der Verkehr wurde umgeleitet, es sei dabei aber nur zu geringen Verkehrsbehinderungen gekommen, so die Polizei. fab