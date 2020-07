Heidelberg.Ein 23-Jähriger Mann befindet sich seit Sonntagmittag in Untersuchungshaft. Er steht nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft im dringenden Verdacht eine 20-jährige Frau am Samstagabend in Heidelberg mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Ebenfalls wurde deren zweijährige Tochter bei der Tat gegen 18 Uhr im Stadtteil Rohrbach verletzt. Sie wurden zur Behandlung in Kliniken eingeliefert.

Noch am Tatort sei der Beschuldigte festgenommen worden. Am Sonntag wurde er dem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ. Anschließend wurde der 23-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Das Motiv sowie Hintergründe für die Tat seien bislang unklar, heißt es weiter. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln.

Info: In einer ersten Mitteilung schrieb die Polizei, dass der Tatort im Stadtteil Kirchheim gewesen wäre. Das korrigierte die Behörde.