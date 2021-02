Frau zerkratzt mehrere Autos

Heidelberg.Eine 42-Jährige hat am Mittwoch mindestens sechs Autos in der Wundtstraße zerkratzt. Das teilte die Polizei mit. Eine Zeugin, welche die Frau dabei beobachten konnte, habe die Polizei verständigt, welche die 42-Jährige kurze Zeit später vorläufig festnahm. Mit welchem Gegenstand die Frau die Autos beschädigte, wird noch ermittelt. Die Frau wurde aufgrund ihrer psychischen Verfassung in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter 06221-34180 bei der Polizei zu melden.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 04.02.2021