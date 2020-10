Frauen haben es schwerer

Im höheren Dienst werden Frauen seltener berücksichtigt. © dpa

Heidelberg.Stark in der Breite, aber in der Führungsebene viel zu wenig vertreten: Das ist das Ergebnis eines Berichts zum Stand der Gleichstellung von Frauen und Männern in der Heidelberger Stadtverwaltung. Das Amt für Chancengleichheit hat den Bericht in der vergangenen Woche dem Sozialausschuss des Gemeinderats vorgelegt.

Demnach ist der Anteil der weiblichen Beschäftigten bei der Stadtverwaltung deutlich gestiegen, auch im gehobenen Dienst seien Frauen stark vertreten. Allerdings werden sie bei Beförderungen und Höhergruppierungen im höheren Dienst seltener berücksichtigt. Und sie fehlen – noch – in der Stadtspitze: Derzeit werden alle sechs Dezernate von Männern geführt.

© Mannheimer Morgen, Montag, 26.10.2020