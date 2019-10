Frauen im Drachenboot

Heidelberg.Eine interaktive Lesung mit Kinderbuchautorin Jutta Nymphius und Illustrator Volker Fredrich findet am Donnerstag, 24. Oktober, um 15 Uhr in der Heidelberger Stadtbücherei, Poststraße 15, statt. In deren gemeinsamen Werk „Sigurd und die starken Frauen“ sind es nicht grimmige Wikinger, die auf Beutezug gehen, sondern vielmehr die Frauen, die ins Drachenboot steigen. Die Männer müssen dagegen zu Hause bleiben, die Wäsche machen, das Feld bestellen und die Kinder hüten. Das allerdings wollen sie nicht länger hinnehmen und fordern: „Nehmt uns mit!“

In ihrer Lesung nehmen Nymphius und Illustrator Fredrich gemeinsam mit dem Publikum die Themen Rollenverteilung und Geschlechterklischees unter die Lupe und regen spielerisch zur kritischen Auseinandersetzung damit an. Eingeladen sind alle Kinder ab fünf Jahren und Erwachsene. Der Eintritt ist frei, kostenlose Eintrittskarten sind in der Kinderbücherei erhältlich. mav

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.10.2019