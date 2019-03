Frauentaxi nur noch sechs Euro

Heidelberg.Die Nutzung des Frauen-Nachttaxis wird günstiger: Ab 1. Mai kostet ein Fahrschein sechs statt sieben Euro. Das hat der Heidelberger Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, um Mädchen und Frauen ein sicheres Heimkommen in den Nachtstunden zu erleichtern.

Vor acht Jahren war der Preis von sechs auf neun Euro angehoben worden. Weil daraufhin das Angebot deutlich weniger genutzt wurde, korrigierte man den Preis 2015 auf sieben Euro. Daraufhin stiegen die Nutzerzahlen wieder: von 3230 im Jahr 2014 auf 9000 im vergangenen Jahr. Die Frauentaxi-Gutscheine, die nicht übertragbar sind, können Heidelbergerinnen mit Erstwohnsitz hier in den Bürgerämtern der Stadt kaufen. Sie gelten von 22 bis 6 Uhr –Seniorinnen ab 60 Jahren können sie ab 20 Uhr nutzen.

Angebot gilt ab 14 Jahren

Vor dem Einsteigen in ein Taxi müssen die Frauen nachfragen, ob das gewählte Taxiunternehmen bei dem Programm mitmacht. Den Aufpreis zum tatsächlichen Fahrpreis kann das Fuhrunternehmen bei der Stadt abrechnen. Dafür sind pro Jahr 10 000 Euro im städtischen Etat eingeplant. Das Frauen-Nachttaxi wird nur innerhalb des Heidelberger Stadtgebiets angeboten.

Der Mannheimer Gemeinderat hat gerade grünes Licht für ein ähnliches Angebot ab Mitte des Jahres gegeben: Frauen ab 14 Jahren sollen ebenfalls in der Zeit von 22 bis 6 Uhr günstiger Taxifahren können. Wie in Heidelberg gilt das nur ohne männliche Begleitung und innerhalb der Stadt. Dafür bekommen die Frauen einen städtischen Zuschuss von sieben Euro. Buchung und Bezahlung sollen in Mannheim über eine App laufen. miro

