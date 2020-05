Freispruch für die Klimaaktivisten

Heidelberg. Aufatmen bei neun Aktivisten der Klimaschutz-Initiative „Extinction Rebellion (XR)“: Ein Jahr lang schwebten Strafbefehle und die Aussicht auf ein Gerichtsverfahren über den 21- bis 27-Jährigen. Am Mittwoch hat das Amtsgericht Heidelberg sie nun vom Vorwurf der Nötigung freigesprochen. Sie hatten mit insgesamt 150 Klimaaktivisten am Rande der Internationalen Klimatagung (ICCA2019) unangekündigt einen Sitzstreik auf der Theodor-Heuss-Brücke realisiert. Eine Stunde lang stoppte an diesem 22. Mai 2019 der Autoverkehr auf der wichtigen Nord-Süd-Achse, eine halbe Stunde konnten auch die Straßenbahnen nicht vorbei. Bereits am 16. April hatte es eine ähnliche Aktion dort gegeben.

Sie tanzten mit grün bemalten Gesichtern auf den beiden Fahrbahnen, malten die Erde auf den Asphalt und forderten auf Transparenten „Go vegan“ oder „Rebellion für das Leben“: Während ein paar hundert Meter weiter rund 700 Kongressteilnehmer in der Stadthalle mögliche Aktionen der CO2-Reduktion diskutierten, forderten die jungen Demonstranten in Liedern und skandierten Parolen auf, endlich etwas zu tun. Nach und nach löste sich die Gruppe auf. Zuletzt saßen nach Aussagen von Zeugen noch etwa 30 Personen auf der Straße. Die Angeklagten hatten in der ersten Reihe Platz genommen und wurden schließlich zur Seite getragen.

Strafmaß: Bis drei Jahre Haft

Staatsanwältin Mareike Fuhrmann hat Geldstrafen in Höhe von 15 Tagessätzen à zehn beziehungsweise 50 Euro gefordert. „Ihre Behinderung von Dritten war beabsichtigt - sie instrumentalisierten die Autofahrer für ihr Anliegen“, begründet sie. Bei Nötigung sieht das Gesetzbuch ein Strafmaß bis zu drei Jahren Haft vor.

„Der Grat zwischen zivilem Ungehorsam und einer Straftat ist sehr schmal“, betont Richter Reiner Wolf in seiner Urteilsbegründung. „Hätten sie die Brücke nach zwanzig Minuten, als die Polizei die zweite Aufforderung dazu machte, verlassen, hätten wir dieses Verfahren nicht erlebt“, ergänzt er. Stattdessen wies er zunächst im September 2019 eine Anklage ab. Diese Entscheidung wurde aber Anfang des Jahres vom Landgericht „kassiert“ und zurück ans Amtsgericht verwiesen. Dass Autofahrer durch den Protest in ihrem Grundrecht auf Freiheit gestört worden seien, sieht er nicht: „Der Umbau des Bahnhofsvorplatzes hat die Autofahrer sicher mehr in Verzweiflung getrieben.“

Richter Wolf zitiert das Flugblatt, das verteilt wurde. Mehrere Videos holen das Geschehen in den Gerichtssaal. Aufmerksam und ohne Kommentierung schauen sich die Angeklagten die Bilder an. Manchmal zuckt ein Mundwinkel zu einem verschämt-stolzen Lächeln, als er selbst groß ins Bild kommt, wie er etwa von Polizeibeamten am Ende ohne Gegenwehr weggetragen wird.

„Kann eine als gewaltlos angekündigte Aktion Gewalt ausüben?“, diskutiert Wolf den Begriff, den das Strafgesetzbuch mit Nötigung in Verbindung bringt.

Von Gewalt ging bei dieser Aktion offenbar noch nicht einmal die Polizei aus. Nicht in „Kampfausstattung“, sondern im „feinen Zwirn“ sei er mit rund 50 Kollegen zur Brücke gekommen, wo sich die ersten Aktivisten in Warnwesten auf die Fahrbahn stellten, berichtet ein Führungsbeamter. „Wir hatten die Information, dass eine Aktion geplant sein könnte, wussten aber zunächst nicht, wo.“ Die Teilnehmer seien als „studentisch, bürgerlich“ eingeschätzt worden - nicht als gewaltbereit. Der Mitarbeiter der Jugendgerichtshilfe, der für drei heute 21-jährige Aktivisten am Prozess teilnimmt, hat es mehr mit ganz anderer Klientel zu tun: Er berichtet von „sehr angenehmen, anregenden Gesprächen“ mit den Aktivisten und davon, dass mehrere ein „Einser-Abitur“ absolviert hätten. Mit Blick darauf, dass sie nach ihrem Studium Karriere machen könnten, plädierte er dafür, Strafen zu finden, die nicht ins Bundeszentralregister eingingen und beispielsweise einer späteren Verbeamtung im Wege stünden.

Einen Verteidiger geteilt

Acht Angeklagte teilen sich einen Verteidiger. Der Mannheimer Anwalt Günter Urbanczyk liefert ein flammendes Plädoyer über das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit - und dass eine Kundgebung nicht genehmigt, sondern nur angemeldet werden müsse. Auch die Wiederholungsgefahr, die die Staatsanwältin in ihrer Strafzumessung einrechnet, findet er „nicht schlimm“: „Das war sie hier gemacht haben, ist eine ganz wichtige Sache für uns alle.“ „Es ist der erste Prozess gegen Mitglieder von Extinction Rebellion bundesweit. Das macht Mut“, freut sich Aktivistin Nadja Lang über den Freispruch. Der zivile Ungehorsam sei das „beste Mittel, um auf das Artensterben und die Klimakatastrophe aufmerksam zu machen“, fügt sie hinzu.

„Extinction Rebellion (XR)“ macht nach eigenen Angaben mit „friedlichem Ungehorsam auf den drohenden Klimakollaps und das massive Artensterben aufmerksam.“

„Extinction“ bedeutet übersetzt „Aussterben“. Die Aktivisten warnen vor dem Artensterben. Die Umweltschutzbewegung ist 2018 in Großbritannien gegründet worden. In Deutschland soll es etwa 70 Ortsgruppen geben.

Flashmobs (plötzliche, scheinbar ungeplante Demos) und Sitzstreiks waren die ersten Aktionen, die auf großes Medienecho stießen.

Im März ist wegen Corona ein Prozess vor dem Heidelberger Amtsgericht gegen zwei XR-Aktivisten verschoben worden. Ihnen wird die Versammlungsleitung vorgeworfen.

