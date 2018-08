Freispruch für vermeintlichen Trickbetrüger

Heidelberg.Wegen Mangels an Beweisen hat die Große Strafkammer des Heidelberger Langerichts einen 30-Jährigen freigesprochen, dem gewerbsmäßiger Bandenbetrug vorgeworfen wurde. Nach Ausführung des Vorsitzenden Richters Christian Mühlhoff habe es keine objektiven Beweise gegeben, die zu einer Verurteilung des Mannes hätten führen können. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Haftstrafe von fünf Jahren und zehn Monaten gefordert.

Der 30-Jährige aus Bremen sollte laut Anklage gemeinsam mit zwei nicht identifizierten Mittätern mit dem Polizeibeamten-Trick eine damals 69-Jährige um Kunstgegenstände im Wert von rund 250.000 Euro gebracht haben. Dabei soll er als "Läufer", also als Abholer der Wertsachen, agiert haben. Gleichzeitig hatten sogenannte Keiler, die sich als Staatsanwalt und Polizeibeamter ausgegeben hatten, die Frau am Telefon eine Nacht lang bearbeitet und sie zur Herausgabe der Wertsachen gebracht. In der Nähe sei ein Einbrecher festgenommen worden, in dessen Notizbuch die Adresse der Frau aus Ziegelhausen aufgetaucht sei, hatten sie ihr vorgegaukelt. Zur Sicherung der Wertsachen müssten sie in polizeiliche Obhut gegeben werden.

Die Zeugin hatte den Abholer unmittelbar nach der Tat als rund 1,80 Meter groß und mit rot-blondem Haar beschrieben. Sein Aussehen sei osteuropäisch gewesen. Der Angeklagte dagegen ist nur 1,67 Meter groß, hat schwarzes Haar und ist türkische Staatsbürger. Ins Visier der Ermittler war er geraten, da er wenige Tage nach der Tat in Heidelberg in Stuttgart bei einem ähnlichen Vorfall auf frischer Tat verhaftet wurde. Die 69-Jährige Heidelbergerin hatte den Mann dann bei einer Wahllichtbildvorlage als Täter wiedererkannt. Das alleine reichte der Kammer jedoch nicht aus, da die Frau selbst nur zu 70 Prozent sicher gewesen war, dass er es sei. "Im Zweifel für den Angeklagten", schloss Christian Mühlhoff. (jei)