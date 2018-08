Freude bei Kindern und Begleitern

Anzeige

Eingeladen zu dem Sommerfest waren die Kinder folgender Einrichtungen: Franziskuskinder (Heidelberg), Freezone Straßenkids (Mannheim), Kisiko Caritas (Mannheim), St. Paulusheim (Heidelberg). Jugendheim St. Joseph (Mannheim), Kinderhospiz Sterntaler (Dudenhofen), Kinderheim der Wespin-Stiftung (Mannheim), die AWO Gruppe Mirabelle (Mannheim), Johann-Peter-Hebel-Heim (Schwetzingen), Evangelisches Schiffer-Kinderheim (Mannheim), Kinderheim St. Annastift (Mannheim), Luise-Scheppler-Heim (Mannheim) sowie AGFJ Familienhilfe (Heidelberg), Behindertenhilfen in Bensheim, Bad Dürkheim und Wiesloch sowie die Frauenhäuser in Ludwigshafen, Mannheim und Heidelberg. Einrichtungen, die keine Einladung erhielten, sollen sich per Mail melden an info@handinhand.help. red

