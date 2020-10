Freukes sagt Umzug in Tierpark ab

Bergstraße.Eine Einigung mit dem Kreisbauamt Ende August sicherte die Jurte in letzter Minute, jetzt – zwei Monate später – will der als Odenwald-Tipianer bekannt gewordene Marc Freukes doch nicht in den Bergtierpark nach Erlenbach umziehen. Eine Abmachung (wir berichteten) sah das aber vor. „Ich will in unmittelbarer Nähe von Hammelbach bleiben“, sagt er nun. Dazu gebe es aktuell Verhandlungen, sagt er.

Seine Jurte am aktuellen Standort im Wald bei Hammelbach muss weiterhin bis 31. Oktober abgebaut sein. „Hier hat uns Herr Freukes nochmals versichert, dass der Abbau fristgerecht erfolgt“, teilt Baudezernent Karsten Krug auf Anfrage mit. Sollte das nicht der Fall sein, werde das Verfahren wieder aufgenommen.

Alternative Steinbruch?

Grasellenbachs Bürgermeister Markus Röth hilft Freukes derweil bei der Suche nach Alternativen. „Hierfür haben wir einen Platz am Steinbruch ins Auge gefasst“, verrät Röth. Dafür müsse aber der Bebauungsplan geändert werden. „Das wird die Hauptfrage sein“, ist er sich sicher.

Marc Freukes lebt seit sieben Jahren im Wald bei Hammelbach und gibt unter anderem Wildniskurse, um seinen minimalistischen Lebensunterhalt zu bestreiten. Zuerst wohnte er in einem Tipi, dann baute er sich, etwas näher am Wegesrand, eine 18 Quadratmeter große Jurte. Im vergangenen Jahr ordnete der Kreis Bergstraße aufgrund einer Klage an, dass Freukes die Jurte räumen muss. Begründung: Im Wald dürfen grundsätzlich keine Baumaßnahmen vorgenommen werden.

Nachdem Freukes der Aufforderung nicht nachgekommen war, wurde im Januar 2020 eine Strafe von 1250 Euro fällig. Er zahlte, doch er baute seine Jurte noch immer nicht ab. Im Sommer hatten sich die Parteien schließlich auf den Abbau bis Ende Oktober sowie den Umzug auf ein neues Gelände im Bergtierpark geeinigt. Nadine Kunzig

