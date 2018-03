Freunde: Julia B. wollte sich vom Angeklagten trennen

Anzeige

Heidelberg.Im Prozess um den Tod von Julia B. gegen ihren Lebensgefährten beleuchtet das Heidelberger Landgericht weiter das Umfeld. Das Paar wird als anfänglich sehr glücklich beschrieben, der Angeklagte als „sehr ruhig“. Als er arbeitslos wurde, habe es zunehmend Probleme gegeben. Die junge Frau habe sich trennen und ausziehen wollen, berichten Freunde. Der Vertreter der Nebenklage hat Zweifel an der Darstellung des Angeklagten angemeldet. Demnach habe es am Tag ihres Verschwindens keinen Streit gegeben, sondern der mit Trennungsabsichten Konfrontierte habe sich morgens auf die schlafende Frau gestürzt. Die Verteidiger weisen diese Version zurück.

Auch die Ex-Frau des Angeklagten hat am Montag ausgesagt. Sie beschrieb ihn als "manipulativ und aalglatt". Der heute 34-Jährige soll ihr und den Kindern gegenüber auch handgreiflich geworden sein. Am Anfang sei die Beziehung sehr glücklich gewesen. Aber mit der Geburt des zweiten Kindes und als sich die Frau wieder mehr mit Freundinnen traf, soll die Ehe zunehmend zur Belastung geworden sein. Er habe sie kontrolliert, heimlich Chats und Mails gelesen und aus Wut über vermeintliche Untreue auch ihr Handy zerstört. Als sie auszog, habe er sich dagegen gesperrt und versucht, sie mit den Kindern zu erpressen.

Zu Beginn des Prozesses vor zehn Tagen ließ der Angeklagte über seinen Anwalt erklären, für den Tod der jungen Frau im August 2017 verantwortlich zu sein. Die Leiche der Frau war Tage später in einem Gebüsch an der A5 bei Zwingenberg gefunden worden. Der Angeklagte befindet sich seit Mitte August in Untersuchungshaft. (miro/dls)