Führung zum Valentinstag

Heidelberg.Zur öffentlichen Valentinstag-Führung „Ars amatoria – Liebeskünste einmal anders“ lädt das Deutsche Apotheken-Museum im Heidelberger Schloss am Freitag, 14. Februar, ein. Bei dem nicht ganz jugendfreien Themenrundgang erfahren die Teilnehmer Wissenswertes und Kurzweiliges über die Kunst „illegale“ Liebeszauber auszuüben und arzneilich wirksame Liebestränke herzustellen. Beginn ist um 18 Uhr. Die Teilnahme an der rund einstündigen Führung kostet 8,50 Euro (Bezahlung vor Ort). Um Voranmeldung unter der Rufnummer 06221/165780 oder per E-Mail an info@deutsches-apotheken-museum.de wird gebeten. mav

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.02.2020