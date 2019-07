Führungswechsel im Landratsamt

Rhein-Neckar.Zwei Führungskräfte des Rhein-Neckar-Kreises haben sich in diesen Tagen verabschiedet. Ordnungs- und Gesundheitsdezernent Christoph Schauder wechselt am 1. August als Erster Landesbeamter und Stellvertreter des Landrats zum Main-Tauber-Kreis. Schauder kam 2015, in der Hochphase der Flüchtlingsunterbringung, vom Regierungspräsidium Stuttgart zum Rhein-Neckar-Kreis. In seine Zuständigkeit fielen

...