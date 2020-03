Rhein-Neckar. Die Zahl der Coronavirus- Infektionen in Heidelberg steigt kontinuierlich weiter: Nach Mittelung des Kreisgesundheitsamtes in Heidelberg waren (Stand 17. März 13.40 Uhr) wurden 109 Menschen im Kreisgebiet und 41 Personen im Stadtgebiet Heidelberg positiv auf das Virus getestet - insgesamt 150 Menschen, also 39 mehr als am Montag. Betroffen sind inzwischen auch fünf Ärzte des Heidelberger Universitätsklinikums. Noch nicht bestätigt ist, dass ein leitender Arzt der GRN-Krankenhauses in Sinsheim zu den Infizierten gehören soll. Das Max Planck Institut für Medizinische Forschung, das seinen Sitz im Neuenheimer Feld in Heidleberg hat, meldet ebenfalls einen infizierten Mitarbeiter.

Die Heidelberger Uniklinik-Ärzte seien bereits vor einigen Tagen positiv getestet worden, wie nun bekannt wurde. Die Belegschaft soll nach Informationen dieser Zeitung Ende vergangener Woche davon Mitteilung bekommen haben. „Das Universitätsklinikum Heidelberg bestätigt, dass fünf Ärzte positiv auf das Corona-Virus getestet wurden. Sie befinden sich in einem gesundheitlich stabilen Zustand mit leichten Symptomen und in häuslicher Quarantäne“, erklärte eine Sprecherin auf Nachfrage. Das Gesundheitsamt überprüfe in Abstimmung mit dem Uniklinikum, welche Personen Kontakt hatten und welche weiteren Testungen notwendig sind. Die reguläre Patientenversorgung sei aber gesichert.

Bereits in der vergangenen Woche hatte das Uniklinikum ein Besuchsverbot verhängt, um Patienten und Mitarbeiter vor der Ausbreitung des Coronavirus zu schützen. Es gibt nur ganz wenige Ausnahmen: Zum Beispiel dürfen werdende Väter bei der Geburt dabei sein und das Neugeborene und die Mutter besuchen. Auch Angehörigen von Sterbenden ist es erlaubt, den Patienten zu besuchen - genauso wie jenen, die demente Patienten in die Notaufnahme begleiten. Auch das Max Planck Institut hat nun bis auf weiteres geschlossen.

688 Personen standen am Dienstag unter Obhut des Gesundheitsamtes daheim in Quarantäne. 538 hatten engen Kontakt zu einem ermittelten Corona-Infizierten.

Tests im Ankunftszentrum

Im Ankunftszentrum in Patrick-Henry-Village wird jeder neue Geflüchtete sofort per Schnelltest untersucht, erklärt ein Sprecher des naden-württembergischen Innenministeriums. Ist das Ergebnis, das in der Regel am nächsten Tag vorliegt, positiv, wird der Angekommene zwei Wochen in einer Quarantänestation untergebracht und weitergetestet. Bestätigt sich die Infektion, wird der Patient in einem eigenen Quarantänegebäude betreut und behandelt. Bei fünf positiv getesteten Personen, die am Freitag gemeldet wurden, habe sich der Verdacht bei dreien nicht bestätigt. Zwei vertiefende Ergebnisse stünden noch aus. Ebenfalls nicht bestätigt hatte sich der erste Corona-Verdacht bei einem Asylbewerber aus China, der am Mittwoch vor einer Woche mitgeteilt wurde.

Corona-Fragen an das Gesundheitsamt: Telefon 06221/522 1881 oder unter der Behörden-Durchwahl 115.

