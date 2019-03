Fünf Autoren im Finale um Preis der Heidelberger Autorinnen und Autoren

Heidelberg.Frank Barsch („Das Warten an Ampeln“), Carola Kasimir („Lichtspielmomente“), Gerhild Michel („Alles in den Augen“), Safak Sariçiçek („Spurensuche“) und Miriam Tag („Gedichte aus drei Anthologien“): Das sind die Autoren, die in der engeren Auswahl sind für den Preis der Heidelberger Autorinnen und Autoren. Das hat das Organisationsteam bekannt gegeben. 19 Autoren hatten 21 Beiträge eingereicht.

