Fünf Lyriker kommen ins Finale

Heidelberg.Frank Barsch („Das Warten an Ampeln“), Carola Kasimir („Lichtspielmomente“), Gerhild Michel („Alles in den Augen“), Safak Sariçiçek („Spurensuche“) und Miriam Tag („Gedichte aus drei Anthologien“): Das sind die Autoren, die in der engeren Auswahl sind für den Preis der Heidelberger Autorinnen und Autoren. Das hat das Organisationsteam bekanntgegeben. 19 Autoren hatten 21 Beiträge eingereicht.

