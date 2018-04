Fünf Polizisten bei Einsätzen am Wochenende verletzt

Anzeige

Heidelberg.Bei zwei Einsätzen sind am Wochenende in Heidelberg insgesamt fünf Polizisten verletzt worden - eine Beamtin sogar schwer. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Polizistin von einem stark alkoholisierten 23-Jährigen gegen den Kehlkopf getreten.

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zum Sonntag in der Schröderstraße: Ein Anrufer hatte gemeldet, in einem Hinterhof liege ein regungsloser Mann. Als die Beamten die Identität des stark Betrunkenen feststellen wollten, wehrte sich der 23-Jährige und versuchte zu flüchten. Um den Mann festzunehmen, wurde eine weitere Streife gerufen. Der 23-Jährige schlug und trat um sich, er traf dabei die 28-jährige Beamtin am Hals. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Beamte erlitten Prellungen am Körper sowie Schürfwunden im Gesicht und an den Armen. Bei dem 23-Jährigen wurden mehr als 1,8 Promille festgestellt.