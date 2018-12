Fünf Verletzte bei Kollision zwischen Pkw, Bus und Bahn - Mittermeierstraße gesperrt

Heidelberg.Ein Auto ist am Dienstagabend in Heidelberg mit einem Linienbus und einer Straßenbahn kollidiert. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, waren zunächst fünf leichtverletzte Personen bekannt. Ein unachtsamer Fahrstreifenwechsel in der Mittermeierstraße sei Auslöser für den Unfall gewesen.

Die Mittermaierstraße wurde in beide Richtungen für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Gegen 18.45 Uhr sollte diese nach Schätzungen des Polizeisprechers wieder befahrbar sein. Näheres war nicht bekannt.