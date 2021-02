Fünffache Mutter verurteilt

Heidelberg.Der Schuldspruch sorgte für Tumulte im Gerichtssaal: Die 35-jährige Carmen S. (Name von der Redaktion geändert) ist von der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Heidelberg wegen zweifacher gefährlicher Körperverletzung zu insgesamt vier Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Außerdem wurde ihre Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet. Ihr wurde vorgeworfen, nach einem Trinkgelage im vergangenen August eine Bekannte mit einer Glasscherbe angegriffen und nahe der Halsschlagader verletzt zu haben.

Widersprüchliche Aussagen

„Vieles blieb unscharf“, fasste der Vorsitzende Richter Jochen Herkle die schwierige Beweisaufnahme der vergangenen Sitzungstage zusammen. Zeugenaussagen seien teils widersprüchlich und von Erinnerungslücken geprägt und viele Beteiligte zum Tatzeitpunkt erheblich alkoholisiert gewesen.

Unstrittig sei, dass es irgendwann zu einem handfesten Streit in der Wohnung in Heidelberg-Rohrbach gekommen ist, bei der offenbar jede Menge durch die Wohnung geworfen wurde: „ein paar Gläser, ein Zeuge, sogar eine Mikrowelle“, so Herkle.

Handgemenge im Treppenhaus

Als die Geschädigte zusammen mit ihrem Sohn die Wohnung schließlich verlassen habe, sei ihr Carmen S. ins Treppenhaus gefolgt, habe eine Bierflasche zerschlagen und ihre Bekannte damit attackiert. Ein hinzukommender Zeuge habe sich zwischen die beiden Frauen gestellt und der Angeklagten den Flaschenhals entwenden können – sei dabei jedoch an der Hand verletzt worden.

Während des anschließenden Handgemenges habe Carmen S. zu einer Glasscherbe gegriffen und mit den Worten „Ich töte dich“ zu einem Schnitt nahe der Halsschlagader ihrer Bekannten angesetzt. Erst ein Hieb auf den Kopf durch den 13-jährigen Sohn des Opfers habe sie außer Gefecht gesetzt.

Dass Carmen S. nach diesem Schlag von ihrem Opfer abgelassen habe, obwohl sie noch bei klarem Bewusstsein gewesen sei, spräche gegen eine Verurteilung wegen versuchten Totschlags, so die Urteilsbegründung. Gleichwohl erachtete das Gericht den Vorwurf der zweifachen gefährlichen Körperverletzung als erwiesen an.

Die errechnete Blutalkoholkonzentration zum Tatzeitpunkt von bis zu 2,5 Promille wurde strafmildernd berücksichtigt. Die tragischen Hintergründe des Verfahrens waren auch bei der Urteilsbegründung greifbar: Ein Bekannter der Angeklagten brach in Tränen aus, als er einen Anruf der Kinder der Verurteilten erhielt und stürmte aufgelöst aus dem Sitzungssaal.

Mahnende Worte

Angesichts der emotionalen Umstände wandte sich auch der Vorsitzende Richter abschließend noch einmal mahnend an die Angeklagte: „Das Urteil ermöglicht Ihnen die Chance, vorzeitig aus der Haft entlassen zu werden – sofern sie die Entziehungskur erfolgreich abschließen“.

„Ich will mich ändern, etwas Gutes tun. Ich hoffe, dass ich diese Chance bekomme“, hatte die Angeklagte in ihrem Schlusswort formuliert. Die Staatsanwaltschaft hatte vier Jahre und neun Monate Haft gefordert.

