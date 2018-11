Für chronisch Kranke in den Boxring

Heidelberg.Es kommt nicht oft vor, dass der Direktor einer Kinderklinik im Ring steht. „Ich habe auch noch nie einen Boxkampf aus der Nähe gesehen“, sagt der Heidelberger Professor Georg F. Hoffman. Doch das soll sich am Samstag, 24. November, ändern: Um 16.30 Uhr findet im Olympiastützpunkt (OSP) Rhein-Neckar ein hochkarätiges Benefizboxen zugunsten der Stiftung „Courage“ statt, die Hoffmann für chronisch kranke Kinder mit ins Leben gerufen hat. Um Hoffmanns Schützlinge zu unterstützen, haben OSP-Boxer eine irische Auswahl zum Vergleichskampf eingeladen.

„Ich freue mich auch persönlich darauf“, sagt Hoffmann beim Pressetermin im OSP-Boxring und kündigt an: Mit Sicherheit werden betroffene Jugendliche als Zuschauer mit dabei sein. Eine chronische Krankheit in der Jugend sei eine besondere Herausforderung. Gerade für die jungen Patienten soll es ein ganz besonderer Nachmittag werden, bei dem sie neben den Boxern im Mittelpunkt stehen. So stellt es sich das Box-Ehepaar Touba aus Edingen vor. „Als Leistungssportler bekomme ich so viel Unterstützung, da muss ich der Gesellschaft etwas zurückgeben“, findet der zweifache Olympiateilnehmer Hamza Touba, der auch zum Team Tokio 2020 der Metropolregion zählt.

Verein Herzschlag hilft

Auf dem Weg zum täglichen Training kommt der 27-Jährige an der Kinderklinik vorbei. Das Leid hinter dem bunten Fensterglas geht ihm nah. „Mir selbst hat der Sport geholfen, auch in anfangs schwierigen Zeiten. Deshalb möchten wir anderen helfen, die es schwer haben“, sagt Touba, der seit 2007 in Heidelberg trainiert. Auch Ehefrau Pinar hat ein Herz für Kinder: Die fünffache Deutsche Meisterin und WM-Teilnehmerin arbeitet als Pädagogin an der Landhausschule in der Weststadt und leitet dort eine Box-AG. Zusammen mit den früheren Nationalkaderkollegen David Graf und Marco Grund hoben die Toubas den Verein „Herzschlag – gemeinsam gewinnen“ aus der Taufe.

Unser Ziel ist es, körperlich und geistig eingeschränkte oder in soziale Not geratene Menschen, vor allem aber Kinder und Jugendliche, zu unterstützen, sagt Pinar Touba. Das erste Herzschlag-Projekt ist jenes Benefiz-Boxen zugunsten der Kinderklinik. Dort werden mehr als 15 000 chronisch kranke Heranwachsende aus dem Südwesten betreut. Neue Konzepte und Therapien sind zu entwickeln. Vieles decken die Kassen nicht ab, gerade im Bereich der psychosozialen Betreuung und der Forschung, sagt Courage-Vorsitzender Hoffmann. Seine Stiftung profitiert dank Sponsoren hundertprozentig von jeder Eintrittskarte zu 15 Euro. Die Spendentickets gibt es nur auf der Herzschlag-Seite im Internet. Am Donnerstag, 22. November, findet um 15.30 Uhr bei Galeria Kaufhof das offizielle Wiegen der Boxer mit öffentlichem Training im Ring statt.

