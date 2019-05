Fuß einer Frau von Bus eingeklemmt

Heidelberg.Eine 31-Jährige ist bei einem Unfall am Heidelberger Hauptbahnhof schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hielt am Donnerstag gegen 20.30 Uhr ein Bus an der dortigen Haltestelle. Um einen Rollstuhlfahrer einsteigen zu lassen, ließ der Fahrer den Bus rechtsseitig ab. Dabei übersah er, dass bereits eine Frau an das Fahrzeug herangetreten war, um die Rollstuhlrampe herauszuziehen. Der Fuß der 31-Jährigen wurde zwischen Bus und Bordstein eingeklemmt. Weil die Türen offen standen, konnte der Fahrer den Bus nicht hochlassen. Mehrere Passanten griffen ein und drückten das Fahrzeug nach oben, damit die Frau ihren Fuß befreien konnte. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. jei

