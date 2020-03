Fußball-Provokationen haben Nachspiel im Gerichtssaal

Heidelberg.Foulspiel wird in der Regel vom Schiedsrichter geahndet – oder vom Sportgericht. Aber auch das Heidelberger Landgericht muss sich in den nächsten Wochen gleich mehrfach mit einem Fußballthema beschäftigen. Dabei geht es indes nicht um Fehltritte von Spielern, sondern um Fan-Schmähungen von Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp. Nach Zwischenfällen in den vergangenen Monaten hat das Amtsgericht Sinsheim bereits eine Reihe von Angeklagten wegen Beleidigung verurteilt. Nun gibt es Berufungsverfahren – und die jüngsten Vorfälle bei den Partien gegen Bayern München und Borussia Dortmund lassen ein weiteres Nachspiel vor dem Amtsgericht Sinsheim erwarten.

Die „plakativen“ Beschimpfungen von SAP-Gründer Hopp von den Zuschauertribünen haben nach aufwendigen Ermittlungen zu einzelnen Tätern geführt, die sich in einer Reihe von Strafverfahren verantworten mussten, berichtet der Präsident des Heidelberger Landgerichts Frank Konrad Brede beim Jahrespressegespräch am Mittwoch im Justizzentrum an der Kurfürsten-Anlage. Mancher Beschuldigte habe einen Strafbefehl akzeptiert, bei anderen kam es zu öffentlichen Hauptverhandlungen.

Großer Aufwand fürs Amtsgericht

Für das zuständige „kleine“ Amtsgericht Sinsheim, das dem Heidelberger Landgericht zugeordnet ist, sei das mit einem „sehr großen Aufwand verbunden“ gewesen. „Die Kollegin hat das mit Bravour gemeistert“, zollt er Respekt.

Die Angeklagten seien häufig nicht nur in Begleitung von jeweils mindestens zwei Verteidigern erschienen, sondern manchmal gleich im Fanbus angereist – aus einem großen Umkreis.

Mehrere Verteidiger hätten in diesen Prozessen gefordert, den Mäzen selbst als Zeugen in den Gerichtssaal zu laden. „Das hat kein Gericht bislang zugelassen“, sagt Brede. Ohnehin würde es wohl kaum etwas zur Sache beitragen. Im Kern gehe es ohnehin weniger um die Person Hopps, sondern um die Kritik an der Kommerzialisierung des Fußballs, analysiert Brede – ganz abseits des juristischen Feldes.

Auch der Dieselskandal wird das Landgericht weiter beschäftigten – und hat im vergangenen Jahr zum deutlichen Anstieg der Verfahrenszahlen bei Zivilsachen beigetragen. „Industrielle Produktion trifft Manufaktur“ beschreibt Brede ein Phänomen, das einen Bereich namens „Legal Tech“ betrifft: Ganze Anwaltskanzleien konzentrieren sich auf massenhaftes Geschäft wie den Dieselskandal, versprechen ihren Mandanten einen leichten Zugang und liefern in großen Wellen standardisierte Klagen ein. Die müssten dann aber individuell und einzeln im Gericht geprüft werden. Zum Teil hätten diese Schriftsätze einen Umfang von rund 1000 Seiten, weil jeweils aktuelle Entscheidungen anderer Gerichte nach und nach angehängt würden. Bislang müssen diese Papierberge vor der juristischen Bearbeitung noch ausgedruckt werden. Doch am 24. März sei damit Schluss: Ab diesem Stichtag gibt es im Heidelberger Landgericht ausschließlich elektronische Akten (E-Akte). „Ein historischer Tag“, vergleicht Brede die Umstellung

Weitere lukrative Arbeitsfelder für auf „juristische Massenproduktion“ spezialisierte Kanzleien seien übrigens Bahnverspätungen. Da die Bahn AG ab einer Verspätung von einer Stunde 25 Prozent, ab zwei Stunden die Hälfte des Fahrpreises erstatte, genüge zur Beweisführung ein „einfacher Algorithmus“. Künstliche Intelligenz hat also längst die konservative Justiz erreicht, deren „zentrale Rechtsnormen aus der Zeit um den Beginn des 20. Jahrhunderts stammen“, blickt Brede in die Geschichte. Da die Deutsche Bahn diese Kanzlei-Forderungen indes meist akzeptiere, komme es in der Regel nicht zu Klagen – und damit auch zu keiner Mehrarbeit für die (Heidelberger) Justiz.

