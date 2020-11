Fußgänger fällt vor Auto

Heidelberg.Nach einem Unfall am Montag, 23. November, in der Heidelberger Uferstraße sucht die Polizei Zeugen. Der mutmaßliche Unfallverursacher hat sich drei Tage später bei der Polizei gemeldet und nun werden ein Fußgänger und Beobachter des Geschehens gesucht.

Der 81-Jährige hat angegeben, kurz nach 11 Uhr in einem blauen VW-Golf mit HP-Kennzeichen im Schritttempo in Richtung Posseltstraße gefahren zu sein. An der Neckarwiesenseite sei in Höhe der „Wasserschachtel“ an einem Fußgängerüberweg ein Mann gegen das Auto gefallen und zunächst liegengeblieben. Der Senior sei ausgestiegen und habe bemerkt, dass die Szene von einem anderen, asiatisch aussehenden Mann per Handy gefilmt worden war. Der Fotograf notierte die Personalien des 81-Jährigen. Dann gingen die Fremden weiter, ohne ihre Personalien zu nennen. Zeugen melden sich unter Telefon 06221/4 56 90. miro

