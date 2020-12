Fußgängerin angefahren

Heidelberg.Leicht verletzt worden ist eine Fußgängerin in Heidelberg, die am Donnerstag gegen 9.15 Uhr beim Überqueren eines Zebrastreifens auf der Kreuzung Franz-Knauff-Straße/Schillerstraße angefahren wurde. Nach Angaben der Polizei hatte die Frau gesehen, dass der Fahrer die Geschwindigkeit reduzierte und abbremste. Als sie fast auf der anderen Seite angekommen war, wurde sie von dem Auto am Becken erfasst. Der Verursacher fuhr weiter, obwohl eine Autofahrerin noch Hupzeichen gab, um auf den Unfall aufmerksam zu machen. Es soll es sich um einen schwarzen Mercedes A-Klasse mit HD-Kennzeichen gehandelt haben. Zeugen, besonders die Autofahrerin, die Hupzeichen gab, sowie eine Radfahrerin an der Unfallstelle werden gebeten, sich unter Tel. 0621/1744111 melden. mik

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.12.2020