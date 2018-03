Gäste buchen 1,4 Millionen Nächte

Anzeige

Heidelberg.Mit einem erneuten Übernachtungsrekord setzt sich Heidelberg in Baden-Württemberg mit der höchsten Bettenauslastung (54,4 Prozent) an die Spitze: Das zeigen die aktuellen Tourismus-Zahlen des Statistischen Landesamtes. Gegenüber dem Vorjahr sind die Übernachtungszahlen in Heidelberg um 1,6 Prozent angestiegen.

1,44 Millionen Übernachtungen wurden gebucht – das ist die höchste jemals gemessene Zahl in der Stadt. 745 703 Ankünfte waren es genau. „Damit sind wir sehr zufrieden“, betont Mathias Schiemer, Geschäftsführer der Heidelberg Marketing GmbH. „Prozentuale Steigerungsraten sind nicht die wichtigsten Indikatoren für den Erfolg unserer Arbeit. Qualität geht vor Quantität. Auf die höchste Bettenauslastung in Baden-Württemberg sind wir umso stolzer“, fügt Schiemer hinzu – dieser Indikator sei „entscheidend für die Zufriedenheit und den Wohlstand der Hotellerie einer Stadt.“

Etwas weniger Touristen aus dem Ausland buchten Betten in Heidelberg – minus drei Prozent. Dafür kamen 4,3 Prozent mehr Gäste aus Deutschland. Ihr Anteil liegt bei 64,5 Prozent. „Dem Rückgang ausländischer Gäste wollen wir weiterhin mit unserem Marketing entgegenwirken“, sagt Schiemer. Allerdings machten nicht beeinflussbare politische und wirtschaftliche Entwicklungen, Kriege oder Katastrophen den Tourismus oft unkalkulierbar.