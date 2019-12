Heidelberg.Nicht wie zunächst ankündigt in der Peterskirche, sondern in der Alten Aula der Heidelberger Universität (Grabengasse 1) findet am Samstag, 7. Dezember, 19.30 Uhr, das Konzert „Gang durch den Advent“ statt. Nach einem organisatorischen Missverständnis ist das Konzert in die – nur wenige Meter neben der Kirche gelegene – Aula verlegt worden. Im Wechsel mit dem Konzertchor Darmstadt, Saxophonistin Regina Reiter, dem Da-Ponte-Streichquartett und Organist Jan Wilke (Leitung: Wolfgang Seeliger) führt Schauspielerin Michaela May durchs Programm. Tickets kosten im Vorverkauf 13 Euro (plus Gebühr), an der Abendkasse 16 Euro. Infos: konzertchor-darmstadt.de. mav

