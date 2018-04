Gartenhütte abgebrannt

Anzeige

Heidelberg.Zeugen sucht die Polizei für den Brand einer Gartenhütte am Dienstag, 3. April, in Neuenheim. Nach Mitteilung der Polizei von gestern Nacht brachen die Flammen gegen 19.30 Uhr aus. Die Hütte stand in der Verlängerung der Ludolf-Krehl-Straße im Wald. Der Holzbau brannte völlig nieder. Auch ein Baum verbrannte. Die Berufsfeuerwehr rückte mit 21 Beamten in fünf Löschfahrzeugen an. So konnte laut Polizei verhindert werden, dass weitere Bäume in Brand gerieten. Den Schaden beziffert die Polizei auf etwa 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Revier Nord, Telefon 06221/45690 zu melden. miro