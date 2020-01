Gartenhütte ausgebrannt

Mussten sich einen Weg bahnen: Feuerwehrleute in Weinheim. © privat

Weinheim.Über den Dächern Weinheims hat es in der Nacht auf Montag einen Brand gegeben. Wie die Feuerwehr mitteilte, bemerkten Anwohner aus der Händelstraße gegen 4 Uhr Flammen über der Nordstadt und alarmierten Rettungskräfte. Streifen der Polizei entdeckten schließlich eine brennende Gartenhütte am Hubberg. Da die Einsatzstelle in unwegsamen Geländen lag, musste ein Tanklöschfahrzeug auf einem Unimog-Fahrgestell aus Oberflockenbach angefordert werden. Die Einsatzkräfte bauten eine Wasserversorgung von der Kriemhildstraße auf. Die Gartenhütte brannte komplett aus. Nach einer Stunde war das Feuer unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. sal

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 07.01.2020