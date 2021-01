Heidelberg. Beim Einparken in einer Tiefgarage auf dem Boxberg hat eine 90 Jahre alte Autofahrerin an ihrem Mercedes Gas und Bremse verwechselt und mehrere Autos beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden an den fünf betroffenen Wagen auf mehr als 30 000 Euro. Die 90-Jährige blieb unverletzt, ihr Auto musste abgeschleppt werden.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 24.01.2021