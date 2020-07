Gastronomie darf sich ausbreiten

Heidelberg.„Die Genehmigung kam schneller als die bestellten Tische“, freut sich Ergün Gökcen von „Yufka’s Kebap“. Seit wenigen Tagen darf er seine Gäste an zusätzlichen Plätzen neben der Heiliggeistkirche in der Heidelberger Altstadt bewirten. Die Verwaltung habe ihm unbürokratisch und fix mehr Raum für die Außenbewirtschaftung zugestanden. So soll er den Verlust von Einnahmen während der

...