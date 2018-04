Geballte Küchenkraft trifft Gaumen

Anzeige

Heidelberg.Ein völlig neues Konzept hat sich Martin Scharff für sein zweites Heidelberger Gourmet Festival auf dem Schloss einfallen lassen. Ab Freitag präsentieren sich an vier Abenden 19 Sterne-, Fernseh- und Spitzenköche, 20 Top-Winzer und die besten Pâtissiers des Landes. In nahezu privater Atmosphäre lassen sich die Profis bei zwei Gourmetabenden und zwei Küchenpartys in den historischen Räumlichkeiten des Heidelberger Schlosses über die Schulter schauen.

Los geht es mit am Freitag mit einem 5-gängigen historischen Gourmet-Dinner unter dem Motto „Von Tisch und Tafel“, passend zum gleichnamigen Themenjahr der Schlösser & Gärten Baden-Württembergs. Neben drei staatlichen baden-württembergischen Weingütern präsentieren sich Sterne- und Spitzenköche aus Schlössern und Burgen, unter ihnen Eva Heß von der Chocolaterie Burgfeste Dilsberg.

Vier Altmeister der Sterneküche mit insgesamt 100 Jahren Michelin-Sterne-Erfahrung, der Weltmeister der Konditoren sowie fünf Grand Seigneurs der Weinszene laden am Samstag zur großen Sternegala der Wein- und Küchenklassiker. Am Sonntagnachmittag wird es wild: Bei der Küchenparty „Take a Walk on the Wineside“ mit DJ und Liveband präsentieren sich junge Winzer und Küchenstars in den Restaurants und Schlossküchen, alle unter oder um die 30 Jahre alt. „Sie zeigen neue Ideen, verwenden andere Techniken - das wird kulinarisch eine verrückte Geschichte.“